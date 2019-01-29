Татарстанские спортсмены привезли награды с Зимнего кубка по конному туризму

29 января 2019 10:52 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

27 января на территории конно-туристического клуба Тагор в Пушкинском районе в селе Путилово Московской области прошел Зимний кубок по конному туризму (Дистанции конные).

В соревнованиях команда МАУДО «ДЮКСШ «Тулпар» им Р.С. Хамадеева» заняла призовые места. В личном зачете – Павел Новиков поднялся на 1 место в короткой дистанции с преодолением технических препятствий и занял 2 место на дистанции «Контроль Аллюра».

Алина Хайрутдинова в общем зачете среди женщин заняла 7 место в короткой дистанции, на дистанции «Контроле Аллюра» осталась 11, а в общем зачете – 8 место. В личном зачете среди девушек наша спортсменка заняла 7 место.

Необходимо отметить, что спортсмены из Татарстана впервые принимают участие в таких соревнованиях. Соревнования по технике конного туризма на данный момент являются самой молодой дисциплиной спортивного конного туризма и только начинают набирать большую популярность в различных регионах России.

Пожелаем успехов и удачных стартов нашим спортсменам в такой интересной дисциплине спортивного туризма.