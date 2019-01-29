Легкоатлеты «СШОР №1» с медалями вернулись со Всероссийских соревнований «Кубок Татьяны Зеленцовой» - Советский спорт
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29 января 2019 10:53Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Легкоатлеты «СШОР №1» с медалями вернулись со Всероссийских соревнований «Кубок Татьяны Зеленцовой»

В Кирове завершились Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Кубок Заслуженного мастера спорта СССР Татьяны Зеленцовой». 700 спортсменов из 12 регионов страны разыграли 30 комплектов медалей в четырех возрастных категориях до 17 лет.

На соревнованиях честь Республики Коми отстаивали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №1. Трое из них вернулись в Сыктывкар с призовыми медалями.

Илья Матуленко занял третье место в двоеборье (600 + 1000 метров). В том же двоеборье успех сопутствовал Алене Коноваловой (второе место) и Анне Ефимовой (третье место).

Также стоит отметить выступления Виктории Тороповой, занявшей четвертое место (300 + 600 метров), Марии Астаховой (шестое место на тех же дистанциях). На 60 и 200 м Ростислав Исаевский занял восьмое место, а Тимофей Трефилов десятое. И на 300+600 метров Виталий Макаров оказался девятым, а Владислав Ермолович десятым.

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