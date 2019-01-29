В Казани пройдет первенство России по художественной гимнастике в индивидуальной программе

29 января 2019 10:54 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Республика Татарстан на соревнованиях представлена 5 спортсменками.

В период с 28 января по 2 февраля 2019 года в Казани на площадке Центра гимнастики состоится первенство России по художественной гимнастике в индивидуальной программе.

В соревнованиях примут участие сильнейшие гимнастки из федеральных округов СФО, ПФО, ЦФО, ЮФО, СЗФО, УФО, ДВФО, СКФО, а также Москвы, Санкт-Петербурга, добровольных спортивных обществ и ведомств «Спартак», «Юность России», «Локомотив», «Авангард», «Русь», «Динамо», МГФСО, ВС РФ, Ассоциация спортивных клубов, ФСОП «Россия», «Буревестник», «Триумф», «Крымчанка», «Новая Лига».

В индивидуальной программе примут участие более 150 спортсменок. Из них по программе КМС – 75 человек, по программе 1 взрослого разряда – 66, по программе 2 взрослого разряда – 13.

Республика Татарстан на соревнованиях в индивидуальных упражнениях представлена 5 спортсменками: Мадина Шамсутдинова, Юлия Смирнова (обе – СШОР «Приволжанка» г. Казани), Азалия Шакирова (ДЮСШ «Ника» г. Казани). От Приволжского федерального округа будут выступать Сафина Нафикова (СШОР «Идель» г. Казани), Ксения Фомина (Центр гимнастики Юлии Барсуковой г. Казани).

Церемония открытия соревнований запланирована на 30 января в 15:40.

В первенстве России в индивидуальной программе также примет участие юная звезда художественной гимнастики – Лала Крамаренко, завоевавшая три золотых медали чемпионата Европы по художественной гимнастике в июне 2018 года в Испании.

Кроме этого, основной состав сборной России по художественной гимнастике в индивидуальной программе, в групповых упражнениях, а также молодежная сборная команда России по групповым упражнениям будут опробовать программы своих выступлений перед Гран-при 2019, который пройдет в Москве 14-17 февраля.

Соревнования в Казани посетит президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Главный судья соревнований – судья международной категории Аникина Виктория Евгеньевна (г. Нижний Новгород), тренер сборной команды России, Заслуженный тренер России.