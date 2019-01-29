Результаты первенства ДФО по танцевальному спорту

29 января 2019 10:55 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

9 регионов и около 700 сильнейших пар собрались на прошедших выходных в Хабаровске на чемпионате и первенстве ДФО по танцевальному спорту. Эти соревнования – важное спортивное событие перед чемпионатом России, который начнется 9 февраля в Москве.

Союз танцевального спорта Бурятии представляли танцевально-спортивный клуб «Данс Лидер» и 4 пары из ансамбля «Вдохновение» – члены сборной команды по танцевальному спорту.

В первый соревновательный день проходило первенство ДФО по двоеборью, ребята танцевали «десятку» (пять танцев европейской программы и пять латиноамериканской), начинали с 1/8 финала. Лучший результат показали Чимит Гырылов и Алиса Семенова в категории «Молодежь» – ребята дошли до полуфинала. Это было их первое выступление в этой возрастной категории.

В открытых классах 1 место в латиноамериканской и 5 место в европейской программе среди юниоров заняли Александр Козлов и Софья Попко. Также первыми в латиноамериканской программе стали Павел Викулин и Диана Бохина.

Павел и Диана смогли показать себя и в первенстве – дошли до полуфинала латиноамериканской программы. В Первенстве ДФО по европейской программе лучший результат показали Чимит Гырылов и Алиса Семенова. Ребята танцевали в финале и заняли 6 место. В финал смогли выйти и Кирилл Бельский с Мохнатеивой Олесей.

«С 16 по 17 февраля уже у нас в республике пройдет важное для всех танцоров событие – первенство Бурятии по танцевальному спорту. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда республики», - отмечает президент Союза танцевального спорта Бурятии Вера Мангутханова.