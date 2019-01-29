Бадминтонисты Татарстана стали призерами Всероссийских соревнований в Саратове - Советский спорт
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29 января 2019 10:56Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Бадминтонисты Татарстана стали призерами Всероссийских соревнований в Саратове

Турнир прошел в четырех возрастных группах: до 13, 15, 17 и 19 лет в одиночном, парном и смешанном разрядах.

22 – 25 января в Саратове прошел Всероссийский юношеский турнир «Хрустальный волан». Данные соревнования стали первым выездным стартом для татарстанских спортсменов в 2019 году.

Турнир прошел в четырех возрастных группах: до 13, 15, 17 и 19 лет в одиночном, парном и смешанном разрядах. Бадминтонисты РТ отличились во всех возрастных группах, завоевав медали всех достоинств.

Призерами соревнований стали воспитанники РДЮСШ по бадминтону Ф.Г.Валеева, а также представители Алексеевского, Сабинского, Рыбно-Слободского, Муслюмовского, Аксубаевского, Кайбицкого, Нижнекамского, Чистопольского, Кукморского, Камско-Устьинского и Тетюшского районов.

С 25 по 27 января борьбу продолжили взрослые. Бадминтонисты Татарстана праздновали победу во всех пяти разрядах. Медали различных достоинств завоевали: Сергей Сирант, Анастасия Редькина, Егор Черкасских, Дарья Джеджула, Александра Семенова, Александр Василькин, Михаил Гелашвили, Ольга Иващенко, Амир Хамидуллин, Мария Малыгина, Алина Романко, Екатерина Кадочникова, Регина Галиева, Полина Григорьева, Павел Монич и Регина Галиахметова. Спортсмены представляют Казань, Сабинский, Нижнекамский и Кайбицкий районы.

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