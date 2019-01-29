Сегодня поступят в продажу билеты на шоу открытия Зимней универсиады-2019

29 января 2019 10:57 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Сегодня, 29 января, в 16:00 по красноярскому времени в продажу поступит 2000 билетов на шоу открытия (повторную церемонию) и церемонию закрытия Зимней универсиады-2019. Это первая партия билетов на церемонии, реализация следующей партии ожидается во второй половине февраля 2019 года.Кроме того, сегодня в продажу поступитболее 13000 билетов на соревнования по керлингу, лыжному ориентированию, хоккею и хоккею с мячом среди мужских и женских команд.

На церемонию открытия Зимней универсиады-2019, которая состоится 2 марта, на сегодняшний день продолжается распределение мест среди спортсменов и других аккредитованных лиц согласно минимальным требованиям Международной федерации студенческого спорта (FISU). Увидеть церемонию открытия с участием атлетов Студенческих игр жители России и Красноярского края смогут в прямом эфире на телеканалах холдинга «Матч ТВ» и краевом телеканале «Енисей». «Первая церемония открытия, которая состоится 2 марта в 20 часов 19 минут – это, прежде всего, протокольное мероприятие для спортсменов, технических делегатов и официальных лиц, - подчеркнул руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов. – Ключевая задача церемонии – показать в телевизионных трансляциях зрителям во всем мире, что в Красноярске стартовала Зимняя универсиада-2019. А уже третьего числа состоится шоу именно для красноярцев».

Шоу открытия Зимней универсиады-2019, которое состоится 3 марта в 14.00 в многофункциональном комплексе «Платинум Арена Красноярск», полностью повторяет официальную церемонию открытия Студенческих игр за исключением Парада атлетов.Как рассказал режиссер церемонийоткрытия и закрытия Зимней универсиады-2019 Илья Авербух, самое сложное – это держать ту планку, которая существует в России при постановке подобных шоу: «Мы знаем, как замечательно открывались Студенческие игры в Казани, помним фантастическое открытие Олимпийских игр в Сочи – это одни из самых лучших церемоний в мире. Поэтому основной моей задачей было, с одной стороны, вновь рассказать о нашей замечательной Родине, а с другой стороны, избежать устоявшихся штампов и сохранить баланс легкости и свежести взгляда. В основе церемонии – и история Енисейской Сибири, и наша современность, и культура. Все эти блоки незыблемы, и как мы смогли это рассказать – увидим на церемонии открытия Зимней универсиады-2019».

Кроме того, сегодня также поступят в продажу билеты и на церемонию закрытия Зимней универсиады-2019.

29 января в 16:00 продажи стартуют в Билетном центре Студенческих игр (г. Красноярск, пр. Мира, 2 «Б»), в официальных кассах Зимней универсиады-2019 в красноярских торговых центрах «Планета», «Июнь», «Комсомолл» и «Красноярье», а также на официальном сайте Зимней универсиады-2019. Стоимость билетов на шоу открытия – от 800 до 3500 рублей, на церемонию закрытия – от 1000 до 6000 рублей.Билеты на шоу открытия можно приобрести в любом формате: для входа в «Платинум Арену Красноярск» достаточно распечатать электронный билет, приобретенный онлайн, либо предъявить билет на оригинальном бланке, купленный в официальной кассе. При этом билеты на закрытие Зимней универсиады-2019 можно забронировать и оплатить на сайте, но затем необходимо получить билет на оригинальном бланке в Билетном центре Студенческих игр (г. Красноярск, пр. Мира, 2 «Б»). Один покупатель может приобрести не более шести билетов на шоу открытия и не более четырех – на церемонию закрытия Зимней универсиады-2019. Обращаем ваше внимание, что при покупке билетов на церемонию закрытия необходимо иметь при себе паспорт.

Вход на шоу открытия, церемонию закрытия Зимней универсиады-2019 и спортивные мероприятия детям до 5 лет свободный без предоставления отдельного места. Для студентов, ветеранов ВОВ, инвалидов и пенсионеров на покупку билетов действует скидка 50%.

Напоминаем, что приобретать билеты на мероприятия Зимней универсиады-2019 следует только в официальных пунктах продаж: на официальном сайте Студенческих игр, в Билетном центре Зимней универсиады-2019, в официальных кассах Зимней универсиады-2019 в торговых центрах «Планета», «Июнь», «Комсомолл» и «Красноярье», а также в кассах города, адреса которых размещены на сайте Зимней универсиады-2019 в разделе «Пункты продажи».Консультацию по вопросу покупки билетов можно получить по телефону билетного оператора 8-800-707-06-19.