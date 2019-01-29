Ветеран конькобежного спорта из Димитровграда продолжает завоёвывать награды

29 января 2019 11:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Сегодня 76-летний председатель федерации конькобежного спорта города Димитровграда Николай Семин вернулся из Москвы с Мемориала памяти трёхкратного чемпиона мира Олега Гончаренко, где завоевал золотую медаль.

«Это многоборье по скоростному бегу на коньках среди ветеранов на 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Теперь я буду принимать участие в Кубке Союза Конькобежцев России среди ветеранов (спринтерское многоборье и короткие дистанции), который пройдёт 9-10 февраля в Коломне», - сказал Николай Семин.

Ранее в январе спортсмен из Димитровграда стал победителем Международного турнира по спринтерскому многоборью среди ветеранов, который уже не первый год проводится в столице Беларуси под эгидой Международного союза конькобежцев. Под сводами «Минск-Арены» конькобежцы из семи стран в течение двух дней состязались на дистанциях 500 и 1 000 метров. Николай Семин завоевал две золотые и две серебряные медали и по сумме выступлений получил чемпионский кубок в своей возрастной категории (75-80 лет).