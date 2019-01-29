Два теннисных турнира в столице Сибири

29 января 2019 11:51 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

На минувшей неделе в Новосибирске прошло сразу два турнира по теннису, в которых приняло участие более ста спортсменов не только из Сибири, но и со всей России.

Первенство области по теннису среди юношей и девушек не старше 19 лет завершилось в клубе «Чемпион». В соревнования приняли участие спортсмены из 14 городов России: Альметьевска, Иркутска, Зеленогорска, Казани, Кемерова, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Подольска, Самары, Тольятти, Томска и Тюмени.Всего на площадку вышло более 30 теннисистов. Соревнования проводились в одиночноми смешанном парном разрядах. Новосибирцы завоевали одну золотую и две бронзовые медали.

А в теннисном модуле прошло традиционное зимнее первенство «Крещенские морозы Сибири» памяти С. Н. Козыркинасреди теннисистов до 15 лет. За победу боролись более 60 спортсменов из 13 городов страны: Барнаула, Иркутска, Кемерова, Красноярска, Междуреченска, Москвы, Нефтекамска, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Перми, Томска и Южно-Сахалинска. Соревнования проводились в одиночных и парных разрядах. Новосибирцы стали обладателями золотой и серебряной медалей.

Первенство области

Юноши. Одиночный разряд:

1 место – Илья Симакин (Альметьевск)

2 место – Александр Лукьяненко (Тольятти)

3 место – Валентин Копейкин (Подольск)

Девушки. Одиночный разряд:

1 место – Екатерина Стрижкова (Новосибирск)

2 место – Виктория Матасова (Казань)

3 место – Ксения Кузнецова (Новосибирск)

Смешанный парный разряд:

1 место – РоманКазанцев/Алиса Надейкина (Новокузнецк)

2 место – СтепанБойцов /Анастасия Сафьянова (Новокузнецк/Кемерово)

3 место – ВладимирСенчук /ДарьяМякинина (Новосибирск)

«Крещенские морозы Сибири»

Юноши. Одиночный разряд:

1 место – Илья Резников (Новокузнецк)

2 место – Иван Кирсанов (Красноярск)

3 место – Дмитрий Назин (Новокузнецк)

Девушки. Одиночный разряд:

1 место – Полина Алешкова (Нефтекамск)

2 место – Варвара Волкова (Новосибирск)

3 место – Инна Баклаева (Омск)

Юноши. Парный разряд:

1 место – ДмитрийБердюгин /Иль Резников (Новокузнецк)

2 место – АлександрКирсанов /Иван Кирсанов (Красноярск)

3 место – ИльяГришков /Дмитрий Назин (Новокузнецк)

Девушки. Парный разряд:

1 место – ВарвараВолкова /Анастасия Куропатова (Новосибирск)

2 место – ИннаБаклаева /Мария Волотка (Омск)

3 место – АлисаЗиатдинова /Надежда Фёдорова (Иркутск/Красноярск)