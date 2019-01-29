В Набережных Челнах пройдут соревнования по лыжным гонкам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 января 2019 12:09Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Набережных Челнах пройдут соревнования по лыжным гонкам

6 февраля на Майдане парка «Прибрежный» пройдут лыжные гонки в рамках 10-й городской студенческой Спартакиады. На старт выйдут студенты вузов и ссузов, им предстоит принять участие в эстафете, для юношей 3 по 3 км, для девушек 3 по 2 км. В состав команды входят три девушки и три юноши. Заявки принимаются до 3 февраля в Городском студенческом совете на почту gsschelny@mail.ru

Лыжные гонки станут третьими соревнованиями в рамках Спартакиады. В этом году, как и в прошлом соревнования, пройдут при содействии СК «Снежные барсы» на городском Майдане в лыжном биатлонном комплексе.

Организатором спортивного мероприятия выступает Городской студенческий совет при поддержке управлений образования и по делам молодежи, физической культуры и спорта, а также молодежного центра «Нур».

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта