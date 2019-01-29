В Красноярске состоятся отборочные соревнования на чемпионат СФО по спортивной акробатике

29 января 2019 12:10 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Со 2 по 4 февраля в акробатическом манеже СШОР «Спутник» (ул. Малаховская 5а стр.1) пройдут краевые соревнования по спортивной акробатике – открытые чемпионат и первенство Красноярского края.

В состязаниях примут участие команды Канска, Красноярска, Минусинска, Норильска, Дудинки. Ожидается около 160 спортсменов. Красноярск будут представлять сильнейшие спортсмены СШОР «Спутник» отделения спортивной акробатики.

Соревнования – личные. В открытом первенстве примут участие акробаты по программе: юноши, девушки I спортивного разряда 8-15 лет, КМС 8-15 лет, МС 12-18 лет, юниоры, юниорки МС 13-19 лет во всех дисциплинах спортивной акробатики: пары (женские, мужские), смешанные пары, тройки, четверки.

В открытом чемпионате примут участие спортсмены по программе: мужчины, женщины МС 14 лет и старше во всех дисциплинах спортивной акробатики.

Данные соревнования станут отборочными на чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивной акробатике, которые пройдут 6-10 февраля в Новосибирске.