На первенстве Коми по вольной борьбе определили сильнейших - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 января 2019 12:31Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

На первенстве Коми по вольной борьбе определили сильнейших

В минувшие выходные на базе республиканской "СШОР № 2" прошло Первенство Республики Коми по вольной борьбе среди юношей 2002-2003 г.р. (I этап IX летней Спартакиады учащихся России), а также Республиканский турнир по спортивной борьбе памяти ветеранов борьбы Эжвинского района.

За победу на столичном ковре боролись сильнейшие спортсмены Коми из Сыктывкара, Печоры, Инты, Усинска и Визинги Сысольского района. Всего около 80 участников.
Примечательно, что в весовой категории до 74 кг наряду с борцами Коми в турнире памяти ветеранов также боролся гость нашей республики из Кот-д'Ивуара Жозяс Гбоуив.

По итогам первенства будет сформирована сборная Республики Коми, для участия в первенстве Северо-Западного федерального округа, которое пройдет в Калининграде в феврале.

Отметим, что весной этого года в Сыктывкаре состоится второй этап Спартакиады учащихся России, где также выступят те, кто прошел отбор на январских стартах.

Победителями и призерами Первенства стали:

Весовая категория 92 кг:

1 место - Юнис Багиев;

2 место – Глеб Чупров;

3 место – Даур Делба.

Весовая категория 80 кг:

1 место – Иван Будяков;

2 место – Шамиль Шабанов;

3 место – Иван Кутькин.

Весовая категория 71 кг:

1 место – Матвей Коснырев;

2 место – Роман Исмаилов;

3 место – Виктор Квашнев и Евгений Артеев.

Весовая категория 65 кг:

1 место – Марат Расулов;

2 место – Даниил Ашихмин;

3 место – Владислав Терентьев и Илья Коданев.

Весовая категория 60 кг:

1 место – Сергей Пушкин;

2 место – Михаил Обухов;

3 место – Максим Афанасьев и Максим Степура.

Весовая категория 55 кг:

1 место – Рахиб Мехдиев;

2 место – Михей Панюков;

3 место – Юрий Лаврентьев.

Весовая категория 51 кг:

1 место – Семен Околдышев;

2 место – Исмаил Кулуев;

3 место – Сархан Шарифов.

Весовая категория 48 кг:

1 место – Илья Ревякин;

2 место – Григорий Казаринов;

3 место – Алексей Самар.

Весовая категория 45 кг:

1 место – Ярослав Кучеров;

2 место – Ибрагим Бакаров;

3 место – Аббас Фарзалиев.

Весовая категория 42 кг:

1 место – Григорий Кальцев;

2 место – Богдан Ушаков;

3 место – Сергей Комсюков.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта