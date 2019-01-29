На первенстве Коми по вольной борьбе определили сильнейших

В минувшие выходные на базе республиканской "СШОР № 2" прошло Первенство Республики Коми по вольной борьбе среди юношей 2002-2003 г.р. (I этап IX летней Спартакиады учащихся России), а также Республиканский турнир по спортивной борьбе памяти ветеранов борьбы Эжвинского района.
За победу на столичном ковре боролись сильнейшие спортсмены Коми из Сыктывкара, Печоры, Инты, Усинска и Визинги Сысольского района. Всего около 80 участников.
Примечательно, что в весовой категории до 74 кг наряду с борцами Коми в турнире памяти ветеранов также боролся гость нашей республики из Кот-д'Ивуара Жозяс Гбоуив.
По итогам первенства будет сформирована сборная Республики Коми, для участия в первенстве Северо-Западного федерального округа, которое пройдет в Калининграде в феврале.
Отметим, что весной этого года в Сыктывкаре состоится второй этап Спартакиады учащихся России, где также выступят те, кто прошел отбор на январских стартах.
Победителями и призерами Первенства стали:
Весовая категория 92 кг:
1 место - Юнис Багиев;
2 место – Глеб Чупров;
3 место – Даур Делба.
Весовая категория 80 кг:
1 место – Иван Будяков;
2 место – Шамиль Шабанов;
3 место – Иван Кутькин.
Весовая категория 71 кг:
1 место – Матвей Коснырев;
2 место – Роман Исмаилов;
3 место – Виктор Квашнев и Евгений Артеев.
Весовая категория 65 кг:
1 место – Марат Расулов;
2 место – Даниил Ашихмин;
3 место – Владислав Терентьев и Илья Коданев.
Весовая категория 60 кг:
1 место – Сергей Пушкин;
2 место – Михаил Обухов;
3 место – Максим Афанасьев и Максим Степура.
Весовая категория 55 кг:
1 место – Рахиб Мехдиев;
2 место – Михей Панюков;
3 место – Юрий Лаврентьев.
Весовая категория 51 кг:
1 место – Семен Околдышев;
2 место – Исмаил Кулуев;
3 место – Сархан Шарифов.
Весовая категория 48 кг:
1 место – Илья Ревякин;
2 место – Григорий Казаринов;
3 место – Алексей Самар.
Весовая категория 45 кг:
1 место – Ярослав Кучеров;
2 место – Ибрагим Бакаров;
3 место – Аббас Фарзалиев.
Весовая категория 42 кг:
1 место – Григорий Кальцев;
2 место – Богдан Ушаков;
3 место – Сергей Комсюков.