На первенстве Коми по вольной борьбе определили сильнейших

В минувшие выходные на базе республиканской "СШОР № 2" прошло Первенство Республики Коми по вольной борьбе среди юношей 2002-2003 г.р. (I этап IX летней Спартакиады учащихся России), а также Республиканский турнир по спортивной борьбе памяти ветеранов борьбы Эжвинского района.

За победу на столичном ковре боролись сильнейшие спортсмены Коми из Сыктывкара, Печоры, Инты, Усинска и Визинги Сысольского района. Всего около 80 участников.

Примечательно, что в весовой категории до 74 кг наряду с борцами Коми в турнире памяти ветеранов также боролся гость нашей республики из Кот-д'Ивуара Жозяс Гбоуив.