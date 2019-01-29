29 января 2019 12:32 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Красноярская ГЭС – победитель Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций.

В Министерстве спорта РФ объявили победителей и призеров Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы среди предприятий, учреждений и организаций.

В группе с численностью работников до 500 человек первое место заняла Красноярская ГЭС (входит в En+ Group). На втором месте в этой номинации – Чебоксарская ГЭС (Чувашская республика), на третьем – Синдорское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» (Республика Коми).

Среди работников Красноярской ГЭС популярны следующие виды спорта: волейбол, лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, шахматы, настольный теннис, конькобежный спорт, горнолыжный спорт и большой теннис. Кроме того, специалисты предприятия активно принимают участие в выполнении нормативов ГТО и различных спортивных мероприятиях.

Для занятий физической культурой на ГЭС есть игровой зал для большого тенниса, зал для фитнеса, тренажерный зал, малый зал для настольного тенниса. Зимой работает прокатная база беговых лыж, а для любителей летнего отдыха – база с туристическим снаряжением. Также специально для работников арендуют бассейн, хоккейную коробку, зал для волейбола и зал для мини-футбола.

Отметим, что Красноярская ГЭС в 2018 году заняла первое место в традиционном краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-массовой работы в номинации «Организации», организованном министерством спорта Красноярского края и отделом по внедрению ВФСК ГТО Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта.