Андрей Гирш выиграл второй этап Кубка Омской области по автокроссу

В Таврическом завершился второй этап Кубка Омской области по трековым автомобильным гонкам. Соревнования прошли при поддержке администрации Таврического района и регионального Министерства спорта совместно с РО ДОСААФ России Омской области и Федерацией автомобильного спорта.

Как отметили в областной федерации автоспорта, трековые гонки собрали большое количество зрителей, для которых хозяева этапа подготовили интересную культурную программу – выступление творческих коллективов с песнями и танцами.

На треке сильнейшие гонщики состязались в зачетной группе А-1600. В финале участвовали 10 пилотов. Автомобили соответствовали всем техническим и специальным требованиям, в числе которых и запрет на применение шипов на автопокрышках.

В ходе соревнований спортсмены приняли участие в 11-ти заездах. Победителя этапа определила коллегия спортивных комиссаров по наибольшей сумме набранных очков. Сильнейшие гонщики были награждены кубками, медалями и ценными призами от организаторов соревнований.

В итоге первое место занял омич Андрей Гирш, выигравший все заезды, в которых участвовал. Вторым стал Тимофей Овчаров из Новосибирска, победивший в трех стартах. Замкнул тройку призеров еще один омич Александр Кузнецов.

С полными протоколами соревнований можно ознакомиться в официальной группе Минспорта Омской области ВКонтакте: https://vk.com/minsportomsk.

Отметим, что после основных заездов гонщики провели дополнительный суперфинал на призы администрации Таврического района. Здесь на старт вышли шесть лучших спортсменов: Андрей Гирш, Тимофей Овчаров, Александр Кузнецов, Дмитрий Катышев, Андрей Приходько и Михаил Анищенко. Победителем суперфинала стал Тимофей Овчаров, а в тройку лучших попали Дмитрий Катышев и Андрей Гирш.

Следующий этап Кубка Омской области состоится 2 марта на ипподроме Любинского района.