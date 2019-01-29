Министр физкультуры и спорта Коми Николай Бережной приглашает жителей региона на «Лыжню России»

29 января 2019 14:08 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Одно из самых важных и массовых спортивных мероприятий этой зимы XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" в этом году охватит более 70 субъектов страны, среди которых и наша республика.

В столице Коми «Лыжня России» состоится 2 февраля. Главный старт пройдет на Республиканском лыжном комплексе имени Р.П. Сметаниной. Любителей лыж традиционно ожидают спортивные забеги, ВИП-забег и массовый старт. Для гостей праздника будет организована развлекательная программа, конкурсы, розыгрыши призов и выездная торговля.

«Лыжный спорт объединяет сотни тысяч людей разных возрастов и профессий по всей России. Ежегодным примером тому служит «Лыжня России», которая пройдет в нашей стране уже в 37-й раз. Это повод вырваться всей семьёй на свежий воздух, провести время с пользой для здоровья и получить массу положительных эмоций. Возможно, для кого-то в будущем «Лыжня России-2019» станет первым стартом в профессиональной карьере. Приглашаю всех поучаствовать во всероссийской массовой лыжной гонке. До встречи на «Лыжне России»!», - призвал министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной.

В Сыктывкаре массовые старты состоятся также в поселках Краснозатонский и Верхняя Максаковка, на лыжной базе «Веждино» в Эжвинском районе и на лыжной базе "Спортивная" (база "Динамо" за ж/д вокзалом). В муниципалитетах республики «Лыжня России» пройдет в разное время. Так в Визинге любители лыжного спорта побегут 2 февраля в 12.00. В Ухте старт будет дан 3 февраля в 10.00. В Ижме забеги состоятся 9 февраля в 10.00. А в Корткеросе в этот же день, но в 11.30.