29 января 2019 14:09 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Огонь «Детей Азии» провезли на ратраке и спустили с горнолыжного склона в Томари Томаринский район присоединился к эстафете символа Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». В муниципалитете пламя игр пронесли по улицам сразу двух населенных пунктов — Красногорска и Томари. Кроме традиционных пеших этапов здесь нашлось место и необычным приемам транспортировки факела — символ спортивных игр спустили с горнолыжного склона и пронесли по трассе на беговых лыжах.

Такой выбор транспорта мэр района Александр Кобелев объяснил просто — томаринцы не просто любят эти дисциплины и спорт в целом, а идут с ними рука об руку.

— Мы чувствуем восторг. Это неординарное событие для Томари, мы очень рады и горды, что у нас на Сахалине проходят «Дети Азии». Рады очень у себя видеть всех людей, гостей. В Томари спорт не просто любят, мы очень спортивный район, мы его буквально боготворим, — принял у хранителей огня лампаду с символом игр мэр.

— Всем хочется пожелать успеха, радости и отличного настроения! А мы со своей стороны достойно пронесем огонь по нашему району, всем расскажем и покажем, что это такое! Первыми пламя спортивного турнира увидели жители Красногорска. Здесь эстафета огня стартовала в 10 часов утра. Несмотря на 20-градусный мороз, встречать символ игр вышло множество жителей — во время самого забега люди, решившие присоединиться к факелоносцам, от края до края заполнили центральную улицу села. — У нас 5 факелоносцев, все представляют разные отрасли: есть сельское хозяйство, градообразующее направление у нас здесь, представлена библиотечная система, дом детского творчества, бежит отличница из нашей школы. Для нас это огромная радость и честь, ничего подобного в Красногорске давным-давно не было. Так что да, это совершенно неординарное событие, — поделилась факелоносец и руководитель отдела по управлению Красногорском Марина Алмазова. В Томари передача огня стартовала в необычных декорациях — забег решили начать не с