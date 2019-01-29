Александр Легков примет участие в фестивале зимних видов спорта «Snow Fest 2019» в Альметьевске

29 января 2019 15:18 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 1 по 3 февраля в Альметьевске пройдет первый в истории проведения командой Timerman фестиваль зимних видов спорта «Snow Fest 2019». Почетным гостем мероприятия станет российский лыжник, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года Александр Легков.

За спиной Легкова десятки спортивных побед, престижных наград и заслуг. Он вице-чемпион мира в эстафете-2007, лидер лыжных гонок Тур де Ски-2013, бронзовый чемпион эстафеты ЧМ-2013. Александр участвовал в Олимпийских играх в итальянском Турине и канадском Ванкувере. В 2014-м Легкову присвоили звание Заслуженного мастера спорта.

По предварительным данным Александр примет участие в лыжной гонке на 50 километров 3 февраля.

Напоминаем, что первый день фестиваля начнется со скоростных спусков с горы на сноуборде и горных лыжах, а после участники попробуют себя в новинке соревнований – восхождении в гору на лыжах. На следующий день участники попробуют себя в биатлоне. Третьего февраля – лыжный день. Для любителей и профессионалов этого вида спорта подготовлены дистанции на разные уровни подготовки: лыжный марафон в 50 км и дистанции-спутники на 30 км, 15 км, 5 км и 2 км.

Подробные схемы соревнований указаны на сайте мероприятия timerman.org. Мероприятие организовано с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.