Red Bull Шлем и Краги снова в Казани

29 января 2019 15:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

16 февраля на катке стадиона «Трудовые резервы» состоится один из этапов хоккейного турнира.

Серия хоккейных соревнований необычного формата «четыре на четыре» без вратарей стартовала третий год подряд.

В этом году турнир получил статус международного и впервые состоится в том числе и в двух городах в Казахстане. Серия хоккейных соревнований в нестандартном для хоккея формате пройдёт в 17 городах: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Владивосток, Сергиев Посад, Альметьевск, Волгоград, Новосибирск, Ижевск, Липецк, Электросталь, Пермь, Барнаул, Алма-Ата и Астана. Победители этапов примут участие в Суперфинале, который состоится 23 февраля на Стадионе «Метеор» в столичном Парке Победы.

Особого внимания заслуживает то, что в семью городов-участников турнира вошёл Липецк, команда из которого – «Метеор» - два года подряд становилась национальным чемпионом.

Правила просты: 6 игроков в команде, игра на время по схеме «четыре на четыре» и полное отсутствие вратарей. Каждая игра проходит в два периода по 15 минут с 5-минутным перерывом.

Главное отличие турнира этого года – овертайм в формате «три на три» вместо серии бросков в случае ничейного результата – команды будут играть до победного гола

16 февраля на катке стадиона «Трудовые резервы» в Казани состоится один из этапов хоккейного турнира Red Bull Шлем и Краги. На лёд выйдут 64 лучшие любительские команды со всей Республики Татарстан.