Омичи выиграли 50 наград на всероссийских и межрегиональных турнирах по каратэ

В Омском велотреке завершились всероссийские соревнования по каратэ (WKF) «Кубок Прииртышья», а также межрегиональные соревнования «Омские звезды» и командные состязания по кумитэ. Эти турниры проводились в рамках реализации проекта «Каратэ – мой путь к Олимпийским вершинам!» при поддержке Фонда президентских грантов.

Соревнования собрали рекордное количество спортсменов – 890. В гости к омичам приехали атлеты из Санкт-Петербурга, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Курганской, Саратовской, Тюменской, Московской, Свердловской областей, Алтайского, Красноярского, Пермского краев, Ханты-Мансийского АО, Республики Башкортостан и Казахстана. Среди них был 1 мастер спорта международного класса, 8 мастеров спорта и 67 кандидатов в мастера спорта.

В торжественном открытии турнира принял участие министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, который поблагодарил Федерацию каратэ России за вновь оказанное доверие Омску провести эти соревнования.

– Очевидным толчком по популяризации каратэ, в том числе и в нашем регионе, стало избрание его в качестве олимпийского вида спорта. С каждым годом расширяется география участников турнира, который является первым в линейке календаря всероссийской федерации каратэ. Отрадно, что омские ребята показывают высокие результаты и на выездных соревнованиях. Хочется также отметить, что в Омской области значительно выросло количество клубов, которые культивируют олимпийское каратэ. Уверен, что представители Омской области будут попадать на соревнования мирового уровня, завоевывать там призовые места и побеждать.

Как отмечал главный судья соревнований, судья международной категории Алексей Сорокин, у омских каратистов появился шанс проявить свои лучшие качества на фоне серьезной конкуренции. По итогам двух турниров омские спортсмены выиграли 50 медалей различного достоинства.

Чемпионами всероссийских соревнований в ката стали Михаил Звонаренко, Даниил Толбаев, Иван Курамшин (все – ката-группа, 12-13 лет), Алексей Сергеев, Артём Кузьменко, Всеволод Шкудунов (все – ката-группа, 14-17 лет). «Серебро» выиграла Анастасия Смирнова (12-13 лет), бронзовыми призерами стали Александра Печкурова, Екатерина Полтева и Мария Ручкина (все – ката-группа, 14-17 лет).

В контактном каратэ победы достались Милене Степнёвой (12-13 лет, до 42 кг) и Екатерине Пустовит (свыше 68 кг). «Серебро» выиграли Анна Кравчук (15-17 лет, свыше 59 кг), Юлия Шаболтас (до 61 кг), Даниил Гиленко (12-13 лет, до 45 кг), Ростислав Гайдуков (16-17 лет, до 61 кг) и Глеб Калинин (до 60 кг), бронзовыми призерами стали Марина Пономарёва (до 68 кг), Ксения Пономарёва, Яна Мандракова (обе – свыше 68 кг), Даниэль Шмидт, Артём Кузьменко (оба – 16-17 лет, до 55 кг), Дмитрий Сергеев (16-17 лет, до 76 кг), Павел Жуковский (до 75 кг).