Казань примет квалификационный этап Зимнего Кубка Европы по теннису

С 1 по 3 февраля в Казани на кортах Академии тенниса пройдет квалификационный этап Зимнего Кубка Европы по теннису среди юношей и девушек до 17 лет. За победу в турнире поборются более 10 команд, среди которых Россия, Болгария, Турция, Германия, Эстония, Швеция и другие.
В составе российской команды выступит татарстанская теннисистка Полина Кудерметова.
За всеми актуальными новостями, сеткой и расписанием турнира можно будет следить на официальном сайте Федерации тенниса Республики Татарстан.
Вход на турнир свободный.