Казань примет квалификационный этап Зимнего Кубка Европы по теннису - Советский спорт
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29 января 2019 15:21Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Казань примет квалификационный этап Зимнего Кубка Европы по теннису

С 1 по 3 февраля в Казани на кортах Академии тенниса пройдет квалификационный этап Зимнего Кубка Европы по теннису среди юношей и девушек до 17 лет. За победу в турнире поборются более 10 команд, среди которых Россия, Болгария, Турция, Германия, Эстония, Швеция и другие.

В составе российской команды выступит татарстанская теннисистка Полина Кудерметова.

За всеми актуальными новостями, сеткой и расписанием турнира можно будет следить на официальном сайте Федерации тенниса Республики Татарстан.

Вход на турнир свободный.

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