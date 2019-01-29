Казань примет квалификационный этап Зимнего Кубка Европы по теннису

29 января 2019 15:21 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 1 по 3 февраля в Казани на кортах Академии тенниса пройдет квалификационный этап Зимнего Кубка Европы по теннису среди юношей и девушек до 17 лет. За победу в турнире поборются более 10 команд, среди которых Россия, Болгария, Турция, Германия, Эстония, Швеция и другие.

В составе российской команды выступит татарстанская теннисистка Полина Кудерметова.

За всеми актуальными новостями, сеткой и расписанием турнира можно будет следить на официальном сайте Федерации тенниса Республики Татарстан.

Вход на турнир свободный.