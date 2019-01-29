Александра Гуляева стала победителем «Оренбургской мили-2019»

29 января 2019 16:11 Источник: «Советский спорт» Регион: Ивановская область

Спортсменка из Приволжска Александра Гуляева выиграла золотую медаль в беге на 1000 метров на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Оренбургская миля – 2019». В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из разных регионов страны. В беге на 1000 метров Александра Гуляева опередила более чем на полторы секунды бронзового призера олимпийских игр в Лондоне, заслуженного мастера спорта России Екатерину Завьялову. Третье место досталось Анастасии Калининой. Напомним, в прошлом году на этих престижных соревнованиях Александра Гуляева также была первой, показав лучший результат сезона в мире. Еще одна уроженка Ивановской области – Анна Кукушкина стала победительницей в беге на 60 метров. Отметим, «Оренбургская миля — 2019» – престижные всероссийские соревнования, на которых международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) регистрирует мировые рекорды. В турнире приняли участие два призера Олимпийских игр, два заслуженных мастера спорта, восемь мастеров спорта международного класса и 12 чемпионов России.