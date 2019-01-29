11 борцов Альметьевска выступили в Республиканском турнире по греко-римской борьбе

29 января 2019 21:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 25 по 26 января в Казани прошел Открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2006 г.р., посвященный памяти Мастеров спорта СССР, международного класса Н. Измаилова, Г. Новикова.

В соревнованиях приняли участие 110 борцов из Волжска, Кирова, Асекеево, Альметьевска, Набережных Челнов, Бугульмы, Бавлов, Уруссу, Казани и Зеленодольска.

Город Альметьевск представили 11 воспитанников СШОР отделения греко-римская борьба.

В результате упорной борьбы, наши ребята привезли в свой город 6 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую награды соревнования.

1-е места заняли:

Галимов Камиль - 32 кг

Кобин Ярослав - 38 кг

Мурзаханов Рамиль - 41 кг

Багуманов Ильназ - 48 кг

Каримов Ибрагим - 52 кг

Мадумаров Самандар - 57 кг

2-е места заняли:

Вафин Рафаэль - 41 кг

Нурутдинов Анвар - 52 кг

3-е место занял Галиев Ралиф 41 кг

Ребята занимаются в СШОР под руководством тренеров Гаджиева Эдуарда Замировича, Корнилова Данила Степановича, Джанвелян Эдуарда Альбертовича, Латыпова Рамиля Валериевича, Вадигуллина Айрата Зуфаровича, Мингалева Тамерлана Андреевича.