Альметьевские спортсмены выступили в Первенстве РТ по вольной борьбе

29 января 2019 21:27 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 25 по 27 года в Тетюшах прошло Первенство Республики Татарстан по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004-2005 г. р.

В соревнованиях приняли участие 180 борцов из 15 районов Республики Татарстан.

Альметьевск представили 13 воспитанников СШОР отделения вольная борьба.

1-е место заняла Еланская Ольга, в весовой категории 66 кг, 3-е место занял Артыков Азат, в весовой категории 85 кг.

Ребята занимаются в СШОР под руководством тренеров по вольной борьбе Нафисуллиной Эльмиры Равилевны и Галиева Айрата Агизовича.