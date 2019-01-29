Альметьевские спортсмены выступили в Первенстве РТ по вольной борьбе

С 25 по 27 года в Тетюшах прошло Первенство Республики Татарстан по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004-2005 г. р.
В соревнованиях приняли участие 180 борцов из 15 районов Республики Татарстан.
Альметьевск представили 13 воспитанников СШОР отделения вольная борьба.
1-е место заняла Еланская Ольга, в весовой категории 66 кг, 3-е место занял Артыков Азат, в весовой категории 85 кг.
Ребята занимаются в СШОР под руководством тренеров по вольной борьбе Нафисуллиной Эльмиры Равилевны и Галиева Айрата Агизовича.