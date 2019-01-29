Альметьевские спортсмены выступили в Первенстве РТ по вольной борьбе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 января 2019 21:27Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Альметьевские спортсмены выступили в Первенстве РТ по вольной борьбе

С 25 по 27 года в Тетюшах прошло Первенство Республики Татарстан по вольной борьбе среди юношей и девушек 2004-2005 г. р.

В соревнованиях приняли участие 180 борцов из 15 районов Республики Татарстан.

Альметьевск представили 13 воспитанников СШОР отделения вольная борьба.

1-е место заняла Еланская Ольга, в весовой категории 66 кг, 3-е место занял Артыков Азат, в весовой категории 85 кг.

Ребята занимаются в СШОР под руководством тренеров по вольной борьбе Нафисуллиной Эльмиры Равилевны и Галиева Айрата Агизовича.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта