Альметьевские воспитанники заняли призовые места на турнире по корэш

26 января в Азнакаево состоялся II Республиканский турнир по «корэш» среди юношей, посвященный 60-летию памяти известного борца и судьи Ф.К. Курбанова.
В соревновании приняли участие 215 спортсменов в составе 22 команд.
В команду города Альметьевск вошли 5 воспитанников СШОР отделения корэш.
Альметьевцы заняли второе общекомандное место.
По результатам личного первенства:
1-е место занял Искандер Гарифьянов, в весовой категории до 70 кг
3-е место занял Расим Шириев, в весовой категории свыше 75 кг
Ребята занимаются в СШОР под руководством тренера по корэш Ганиева Рузиля Мунавировича.