Альметьевские воспитанники заняли призовые места на турнире по корэш

29 января 2019 21:30 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

26 января в Азнакаево состоялся II Республиканский турнир по «корэш» среди юношей, посвященный 60-летию памяти известного борца и судьи Ф.К. Курбанова.

В соревновании приняли участие 215 спортсменов в составе 22 команд.

В команду города Альметьевск вошли 5 воспитанников СШОР отделения корэш.

Альметьевцы заняли второе общекомандное место.

По результатам личного первенства:

1-е место занял Искандер Гарифьянов, в весовой категории до 70 кг

3-е место занял Расим Шириев, в весовой категории свыше 75 кг

Ребята занимаются в СШОР под руководством тренера по корэш Ганиева Рузиля Мунавировича.