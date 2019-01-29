Сергей Морозов поручил разработать программу развития физической культуры и спорта для лиц пожилого возраста

29 января 2019 21:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Губернатор дал соответствующее поручение профильному ведомству региона в ходе аппаратного совещания 28 января.

«Мы должны и в рамках пенсионной реформы, и в рамках нацпроекта добиться существенного улучшения качества и увеличения продолжительности жизни. Ульяновская область является одним из инициаторов реализации мер поддержки фитнеса. Люди должны иметь возможность больше и чаще заниматься в фитнес-клубах. Это касается всех слоев и возрастных групп населения, в том числе молодежи и людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Особую актуальность вопрос приобретает сейчас, когда на федеральном уровне приступили к разработке законопроекта о предоставлении гражданам социального налогового вычета по расходам на спортивно-оздоровительные услуги. В этой связи необходимо определить, какой сегмент региональной поддержки мы можем оказать нашим землякам, чтобы они более активно занимались физической культурой. Благо спрос на спортивные услуги у нас увеличивается», - сказал глава региона.

Напомним, 18 января Ульяновский физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва и один из фитнес-клубов региона заключили некоммерческое соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров для отрасли физической культуры, спорта и фитнеса. Его подписание обусловлено поправками в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ».

По словам Министра физической культуры и спорта Ульяновской области Николая Цуканова, клубы по интересам, спортивные секции при различных учреждениях и особенно фитнес-центры затрагивают большую часть населения и обращают внимание на тот возрастной уровень, который в наименьшей степени вовлечён в спорт.

«Меры поддержки фитнеса, как и программа развития спорта среди лиц старшего возраста уже находятся в разработке. С нового года на спортивных объектах введены социальные часы активного долголетия. Бесплатное посещение организовано для пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Пожилые граждане, которые являются обладателями золотого знака отличия ГТО 9-11 ступени, могут бесплатно посещать объекты управления спортивными сооружениями во всех муниципальных образованиях. В сентябре планируется провести фестиваль северной ходьбы, в котором смогут принять участие все желающие. Участников старше 60 лет мы будем чествовать отдельно. Методическое пособие по северной ходьбе уже разработано, - отметил Николай Цуканов. - В скором времени также планируем встретиться с руководителями федераций и ветеранами спорта, принимающими участие в чемпионатах России, Европы и мира, а также с представителями фитнес-индустрии».

В регионе продолжает развиваться спартакиадное движение. Проводятся зимние и летние спартакиады пенсионеров по разным видам спорта. Также планируется включить в единый календарный план чемпионаты Ульяновской области среди ветеранов.

«Подобные чемпионаты нужно проводить обязательно. Я с удовольствием буду принимать в них участие. Хотелось бы также присутствовать на встрече в Министерстве спорта, где будут обсуждаться меры поддержки и вопросы развития спорта среди ветеранов. За зимний период я выезжаю на соревнования пять-шесть раз. В свои 76 лет продолжаю завоевывать награды. Буквально сегодня вернулся с соревнований по конькобежному спорту, которые были организованы в Москве. С этих состязаний привёз золотую медаль. 9-10 февраля я буду принимать участие в Кубке Союза конькобежцев России, который пройдёт в Коломне», - сказал председатель федерации конькобежного спорта города Димитровграда Николай Семин.