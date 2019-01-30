В Альметьевске прошли соревнования по судомодельному спорту - Советский спорт
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30 января 2019 10:41Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Альметьевске прошли соревнования по судомодельному спорту

В рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященного 92-й годовщине со дня образования оборонной организации и Дню защитника Отечества, в городе Альметьевск на базе ЦДЮТ прошли личные соревнования по судомодельному спорту среди обучающихся школ (младшая возрастная группа).

Соревнования по судомодельному спорту среди обучающихся Республики Татарстан проводятся с целью пропаганды, поддержки и развития технических видов спорта среди учащихся, реализации общих воспитательных задач и решения проблем занятости подростков в свободное от учебы время.

Соревнования включали в себя проверку теоретических знаний и практических навыков. Альметьевской автошколой ДОСААФ была проведена беседа с участниками соревнований: о правилах безопасности в зимнее время; о правилах безопасности на воде в зимнее время. Удивительным оказалось рвение ребят к познанию. По итогам всех спусков на воду в своих классах моделей определились победители в личном первенстве. Лучшие судомоделисты получили дипломы и памятные призы из рук директора автошколы ДОСААФ Ильдара Гилязетдинова.

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