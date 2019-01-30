На первенстве по лыжным гонкам встретились спортсмены из восьми регионов ДФО 

30 января 2019 10:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Первенство Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения стартовало на Сахалине.

Определить сильнейшего на трассе биатлонного комплекса «Триумф» вызвались сборные команды Камчатского, Хабаровского и Приморского краёв, Республики Бурятия и Саха (Якутия), Амурской, Магаданской и Сахалинской области. Всего соревнования собрали 72 участника.

- Это удивительный вид спорта и очень популярный среди жителей Дальнего Востока. Сегодня погода пока не очень радует Сахалин снегом, но я уверен, что эти соревнования пройдут на высоком уровне. Желаю всем успешных выступлений и чтобы, не смотря на результат гонки, вы смогли пообщаться друг с другом, поделиться опытом, поднять свой спортивный уровень и, конечно же, познакомиться поближе с Сахалинской областью, - напутствовал участников Заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики Егор Умнов. После он торжественно вручил удостоверение спортивного судьи всероссийской категории Ирине Гореевой.

В первый соревновательный день лыжники померились силами в индивидуальной гонке свободным стилем. Девушкам предстояло преодолеть дистанцию в 10 км, а юношам - 15. Первыми стартовали представительницы прекрасной половины.

- Когда я прилетела, то думала, что здесь вообще нет снега, но когда нас собрали на трассе, поняла, что ошибалась. Здесь отличные условия для катаний, - поделилась на финише спортсменка с Камчатки Милена Шаповал. - Лыжами занимаюсь третий год. Трасса биатлонного комплекса непривычна для меня, в первый раз вижу такую. У нас на Камчатке она пологая, а здесь постоянные подъёмы. Немного сложно, но для первого раза я проехала неплохо, хотя могла бы и лучше.

По итогу заезда победу одержала её землячка Вероника Степанова с результатом 28:14:2 минут. Второй финишировала Анна Кожинова, её время – 30:32:3 минут.

- Соперницы очень сильные, они большие молодцы. Трасса сложная, затяжные подъёмы, но мы все старались, чтобы показать достойный результат, - рассказала Анна. - Сейчас усиленно готовлюсь к I зимним Международным спортивным играм «Дети Азии». Настрой боевой, но ничего пока загадывать не хочу. У меня это будет уже второе выступление на международных турнирах, последний раз выступала в Японии и заняла первое место.

Замкнула тройку лидеров сахалинка Эльвира Канаева, уложившись в 30:38:4 минут.

Среди юношей медаль высшей пробы завоевал островитянин Степан Хомик, преодолев трассу за 39:37:5 минут. Серебро досталось Андрею Коконкину из Якутии (40:00:3), а бронза – хабаровчанину Даниле Лямкину (40:05:8).

Завтра спортсменов ждёт спринт классическим стилем, а затем - день отдыха. В субботу лыжники снова сразятся в «классике», а в воскресенье посоревнуются в эстафете среди юношей (4 этапа по 5 км) и девушек (4 этапа по 3 км).