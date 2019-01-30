«Зенит» продолжил победную серию в Лиге чемпионов

30 января 2019 10:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Волейболисты казанского «Зенита» дома одержали волевую победу над «Кнаком» в Лиге чемпионов.

Стартовые составы. Как и в матче первого круга, против «Зенита» не смог сыграть капитан «Кнака» Хендрик Тейрлинкс, у которого возникли проблемы с желудком. Владимир Алекно сделал выбор в пользу пары блокирующий Артём Вольвич – Алексей Кононов.

1-й сет. В дебюте матча в приёме и в атаке много наошибался Эрвин Нгапет и «Кнак» сразу же ушел в отрыв – 5:1. Сам же французский доигровщик возглавил погоню, двумя эйсами сократив отставание до минимума – 4:5. Так или иначе, бельгийцы почувствовали уверенность и показывали очень достойную игру. Особенно хороши были доигровщики Маттхейс Верханнеман и Рюбен Ван Хиртум. Последний еще и сделал эйс подачей в Мэттью Андерсона. Наряду с ошибками Лорана Алекно и Артёма Вольвича это привело к тому, что бельгийцы оторвались на 4 очка – 19:15. Стабильно забивал только Михайлов и этого не хватило, чтобы отыграться.

2-й сет. Казанцы вышли на площадку с совершенно другим настроем и сразу принялись крушить соперника. Андерсон сделал эйс, Александр Бутько эффектно пропустил мяч, обманув блокирующего «Кнака» – 6:2. Постепенно нащупал свою игру в атаке Андерсон, после точного удара которого счет стал 13:7. Стоит отметить стабилизировавший приём, который позволил Бутько регулярно играть первым темпом с Вольвичем и Алексеем Кононовым – 17:12. Зенитовцы спокойно довели партию до победы, показав хорошую эффективность в атаке.

3-й сет. Капитан Бутько дважды в одном розыгрыше спас мяч в защите, а Михайлов добил его до пола – 3:2. Нгапет сделал шикарную передачу и Михайлов забил на чистой сетке – 11:6. Благодаря таким ярким эпизодами казанцы поймали кураж, спасали мячи в защите и были неудержимы в атаке. Особенно Михайлов, набравший 8 очков за партию. Зенитовский блок адаптировался к соперникам и им стало всё сложнее набирать очки в атаке. Только Луи Киндт за счет высоты своей атаки выигрывал мячи, а вот его партнеров цепляли блоком.

4-й сет. В начале четвертой партии «Зенит» начал чаще играть через Нгапета и он раз за разом разбирался с блоком «Кнака», наращивая преимущество своей команды – 14:11. На кураже француз продолжил давить на соперника еще и своими подачами, подарив переходящий мяч Андрей Сурмачевскому, который по ходу третьей партии заменил Андерсона – 17:13. Бельгийцы до последнего сражались, но два эйса Вольвича сделали преимущество «Зенита» еще более внушительным – 23:17. «Зенит» добыл 27-ю победу подряд в Лиге чемпионов. Серия началась в марте 2016 года.

Статистика. Самым результативным игроком матча стал Михайлов, набравший 23 очка. У Нгапета 3 эйса.

Афиша. Следующие два матча «Зенит» проведёт в гостях: 2 февраля с «Кузбассом», а 6 февраля – с «Белогорьем». 10 февраля дома команда Владимира Алекно сыграет с «Факелом».