Новую трассу для сноубордистов возводят на горе Парковой 

30 января 2019 10:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Ей воспользуются участники Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», которые выступят в дисциплинах слоупстайл и биг-эйр. Сегодня все элементы приводят к готовности. В конце недели их окончательно оформят.

Для разработки трассы привлекли не только сахалинских, но и петербургских специалистов, которые занимались созданием подобных объектов на Олимпиаде в Сочи и Универсиаде в Красноярске. На 400 метрах расположились трамплины и джибинговые металлические фигуры, на которых спортсмены будут выполнять акробатические трюки.

- Мы считаем, что привлекательно будут выглядеть джибинговые секции, в том числе и для тех, кто будет использовать их после проведения игр. В них будут интересные формы освещения с элементами брендирования игр «Дети Азии», - отметил директор компании подрядчика Артур Мантуров.

При проектировании трассы создали 3д модель. Такой способ впервые использовали в России. Визуализацию сделали с учетом характеристик горы Парковой, и благодаря этому сократилось время подготовки трассы.

- Визуализация была сделана с учетом характеристик нашей горы. То есть все параметры трассы начиная от стартового стола, заканчивая линией финиша, ширины, длины и всех углов. Этого нам очень не хватало для работы, - отметил главный судья игр «Дети Азии» по дисциплинам биг-эйр и слоупстайл Павел Власенко.

Трассу построили в облегченном варианте, чтобы неопытные спортсмены тоже могли выполнить программу без травм. Предусмотрены линии легких проездов для новичков, а также сложных, на которых будут ездить кандидаты в мастера спорта и более титулованные спортсмены.

- Едет к нам интересный спортсмен из Японии, который делает трюки мирового уровня, и я думаю, что ему не будет скучно в нашем парке. Японские атлеты – самые сильные конкуренты для нас. Они занимали призовые места на всех последних крупных соревнованиях. Мы представим команду из 4-х человек, которые показали неплохие результаты на Первенстве России. Рассчитываем, что дадим бой представителям Японии и Кореи, где эти виды спорта очень хорошо развиваются, - поделился Павел Власенко.

Первыми опробуют трассу участники Этапа кубка России по сноуборду, который состоится в Южно-Сахалинске уже на следующей неделе. А на Первых зимних международных спортивных играх «Дети Азии» трассу используют дважды: 11 февраля на соревнованиях по дисциплине слоупстайл и 14 февраля на состязаниях в дисциплине биг-эйр.

После спортивных событий трасса будет доступна для всех желающих. В планах строителей возвести дополнительные джиббинговые секции.

Напомним, Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года. В них примут участие более 1300 спортсменов, 1000 волонтеров и 600 судей. Участники игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.