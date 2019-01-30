Долинск, Стародубское и Сокол приняли эстафету огня «Детей Азии»

30 января 2019 10:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Эстафета огня первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» пронеслась по улицам Долинского района.

Мероприятия в районном центре, селах Сокол и Стародубское оказались самыми массовыми на маршруте забега — участие в передаче символа спортивных состязаний приняли 25 факелоносцев, а на улицах населенных пунктов их встречали сотни жителей.

— Эмоции непередаваемые. Приветствуем эстафету огня, это историческое событие для всей области и для нашего района. Берет гордость за то, что мы принимаем участие в подобном событии. Для долинцев особенно важно, что в этих играх принимают участие и спортсмены из нашего района. Это большая радость для всех нас, это здорово, это важно, надеюсь, что это движение и дальше будет развиваться. В Долинске спорт любят, у нас очень разнообразные направления развиваются: лыжи, футбол, бокс. Даём развитие и новым вещам: чир-спорту, художественной гимнастике, строим спортивные объекты, выделяем земельные участки, — принимая у хранителей огня лампаду с огнем «Детей Азии» поделился мэр района Александр Тугарев.

Эстафета огня «Детей Азии» стартовала на площади перед ДК «Россия» в Долинске — здесь состоялся небольшой концерт и был зажжен первый факел районного этапа забега. Чести первым принять пламя удостоился лыжник Роман Суткевич — с 9 февраля вместе с Екатериной Бардиной и Екатериной Шабалиной он в составе сборной области будет участвовать в «Детях Азии».

— Настроение боевое, будем бежать, настрой хороший, эмоции переполняют. Не думал, что меня выберут и предложат пронести этот факел, — рассказывает спортсмен. — Нас ждут серьезные соревнования, готовимся. Это ответственность большая, серьезный шанс, очень большая ответственность.

После путешествия по улицам Долинска, которое оказалось одним из самых массовых за всю эстафету — факелоносцев встречали целыми детскими садами, семьями и коллективами. После районного центра эстафета продолжилась в Стародубском — здесь первым на старт забега вышел тренер по боксу Салават Лавров. Бежать ему пришлось не одному, а в компании с сыном Александром — в 2014 году он участвовал в передаче огня перед Зимней Олимпиадой в Сочи и по случаю забега решил облачиться в свою олимпийскую униформу и даже достать трофейный факел спортивного события. Так что по улицам села рядом пронесли символы сразу двух значимых российских спортивных стартов.

Завершился долинский этап в селе Сокол — по его центральной улице пятеро факелоносцев доставили символ игр на площадь села, где под памятником истребителю Миг-15 состоялся торжественный перенос символа турнира в лампаду. На память об эстафете Долинскому району останется факел игр «Дети Азии» — его торжественно передали мэру района. Он станет одним из экспонатов музея района, который вскоре надеются открыть здесь.

Завтра эстафета огня зимних игр продолжит свое путешествие по острову — символы спортивного события должны прибыть в Холмск, где уже послезавтра состоится очередной этап забега общей длиной более 4,1 тысячи километров.

Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.