Владимир Леонов: «У Казани есть все для того, чтобы провести Европейские игры»

30 января 2019 12:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Межведомственная комиссия согласовала заявку на выдвижение Казани на проведение Европейских игр в 2023 году.

29 января В Доме Правительства состоялось заседание межведомственной комиссии по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта под председательством Заместителя Председателя Правительства Ольги Голодец.

В числе прочего, в ходе обсуждения комиссией была согласована заявка на выдвижение Казани на право проведения III Европейских игр 2023 года. В заседании комиссии принял участие министр спорта РТ Владимир Леонов, который выступил с докладом о выдвижении кандидатуры Казани на право проведения Игр.

«Европейские игры – это проект, который мы активно обсуждали и прорабатывали в том числе с нашими федеральными коллегами достаточно долгое количество времени, поэтому у нас уже было предварительное понимание по поводу подачи заявки. Все для того, чтобы Европейские игры 2023 прошли в Казани, у нас есть. Это и успешный опыт проведения крупных турниров, и уникальная спортивная инфраструктура, которая по своим объемам и функционалу готова к подобного рода событиям в любой момент.

Европейские игры – относительно новый проект, который, однако, по статусности участников ничем не уступает многим уже имеющимся турнирам. Более того, Игры-2023 будут совмещены с чемпионатами Европы и отборами на Олимпиаду 2024 в разных видахспорта.

Накануне наши совместные с Министерством спорта России предложения были одобрены межведомственной комиссией во главе с Ольгой Голодец, в поддержку нашего города выступил также Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Крайний срок подачи заявок – 28 февраля, так что мы успеем выдвинуть свою кандидатуру», - отметил министр спорта Республики Татарстан.

В I Европейских играх, которые прошли в Баку в июне 2015 года, приняли участие 5989 спортсменов, которые разыграли 253 комплекта медалей в 29 видах спорта, в том числе четырёх неолимпийских и одном паралимпийском. В рамках II Европейских игр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске, будет разыграно 198 комплектов медалей в 20 видах спорта.