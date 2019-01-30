Илья Шикшин стал победителем Гран-при Европы по го - Советский спорт
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30 января 2019 12:47Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Илья Шикшин стал победителем Гран-при Европы по го

В соревнованиях приняли участие 16 спортсменов из Бельгии, Германии Израиля, Польши, Словакии, Украины, Чехии, Франции и России.

Учащийся школы им.Р.Г.Нежметдинова, Заслуженный мастер спорта России Илья Шикшин стал победителем финала Гран-при Европы по го, который состоялся в Чехии с 24 по 28 января.

В соревнованиях приняли участие 16 лучших спортсменов Европы по итогам 2018 года из Бельгии, Германии Израиля, Польши, Словакии, Украины, Чехии, Франции и России. Благодаря этому успеху Илья получил 3 профессиональный дан ЕГФ.

Россию в турнире также представлял выпускник школы им.Р.Г.Нежметдинова, Заслуженный мастер спорта России Александр Динерштейн. Спортсмен занял 7 место.

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