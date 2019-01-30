В Казани стартует новый сезон Школьной футбольной лиги

30 января 2019 12:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Первый матч пройдет 30 января в здании Спортивного комплекса «КАИ Олимп».

31 января в 14:00 в Спортивном комплексе «Баскет-холл» состоится торжественное открытие нового сезона Mr. Ricco Школьной футбольной лиги, стартовавшей пять лет назад в г. Набережные Челны. Открытие ознаменует начало проекта в новом ключе: в Казани Лига пройдет впервые.

Почетными гостями торжественного открытия станут Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, мэр города Казани Ильсур Метшин и депутат Государственного Совета РТ пятого созыва, председатель Совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин.

Первый матч пройдет 30 января в здании Спортивного комплекса «КАИ Олимп». В первом туре сыграют команды I дивизиона:

Рыси - Ястребы

Лисы - Кобры

Мустанги - Кенгуру

Бульдоги - Львы

Mr. Ricco Школьная Футбольная Лига — уникальный для Татарстана проект, который начал свою реализацию в Набережных Челнах. Соревнования по мини-футболу проводятся среди учащихся школ Казани. Команды имеют свою узнаваемую форму, логотипы, а сезон заканчивается матчем звезд. У клубов свои группы поддержки, фан-клубы и титульные спонсоры. Лига ведет персональную статистику по игрокам и состоит из двух конференций: Запад и Восток. Каждая из конференций также поделена на две группы. Состав групп был определен на жеребьевке в Министерстве спорта Республики Татарстан 21 января.