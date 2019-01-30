Омские спортсменки стали чемпионками Сибири по боксу

В Кемерово завершился чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по боксу среди женщин и девушек. Турнир собрал более 100 сильнейших спортсменок из всех регионов Сибири: Омской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Тыва, Алтай и Хакасия. Успешно выступили по всем возрастам омички, выигравшие в общей сложности 9 наград.

Чемпионкой Сибири среди женщин стала Альфия Алимжанова (тренер – Александр Сульженко). В финале весовой категории «48 кг» она оказалась сильнее хозяйки турнира Валерии Лищенко. Кроме того, оргкомитетом ей присужден специальный приз «Лучший боксер турнира».

В первенстве СФО победы одержали Алина Жандыбаева (13-14 лет, до 42 кг) и Дарья Федяева (15-16 лет, до 48 кг). Серебряные медали достались Александре Хоркуш (17-18 лет, до 69 кг), Анастасии Шкурмяк (15-16 лет, до 60 кг) и Веронике Кейн (17-18 лет, до 57 кг). «Бронзу» выиграли Диана Бажмина (15-16 лет, до 50 кг), Олеся Зензина (17-18 лет, до 48 кг), Елизавета Пышнова и Арина Левченко (15-16 лет, до 66 кг).

Отметим, что подготовку наших спортсменок к ответственным стартам вели тренеры Татьяна Макарова, Сергей Земцов, Беембет Есов, Александр Арнаут, Юрий Гольцов, Илтвар Шарапов и другие. А учебно-тренировочный сбор перед турниром проходил под руководством заслуженного тренера России Леонида Киселёва.

В апреле победители и серебряные призеры чемпионата и первенства Сибири-2019 снова отправятся в Кемерово, чтобы выступить на чемпионате и первенстве России. Здесь лучшие спортсменки страны будут бороться за право выступить на чемпионате мира, который также пройдет в Сибири – в Улан-Удэ с 3 по 13 октября.