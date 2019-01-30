Омские фигуристы проверили свои силы перед зональным первенством России

В областном турнире приняли участие 44 спортсмена, которые выявляли сильнейших в младшей (2008 г.р. и младше) и старшей (2006-2007 г.р.) возрастных группах.

В первый день соревнований компетентные судьи оценивали фигуристов по отдельным элементам, во второй день ребята демонстрировали короткую программу, а в заключительный – произвольную.

Претендентов на награды назвать было сложно, однако судейские оценки расставили всех по местам. На данный момент сильнейшими фигуристами региона являются София Буза, Максим Фараджиев (младшая группа), Алёна Новикова и Виталий Трошкин (старшая группа).

Вторые места заняли Светлана Казанцева, Леонид Тимошенко (младшая группа) и Дарья Третьякова (старшая группа). Бронзовые медали получили Анастасия Гутова, Дмитрий Велидченко и Анастасия Стасина соответственно.

Добавим, что омские фигуристы боролись не только за награды турнира, но и за путевки на зональное первенство России, которое также пройдет в Омске с 5 по 8 февраля. Здесь лучшим спортсменам региона предстоит проверить свои силы в соперничестве с представителями Якутии, Красноярского, Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Сахалинской областей.