В Кукморском районе пройдет открытый турнир по самбо

Соревнования посвящены 30-летию вывода Советских войск из Республики Афганистан
2 февраля в подростковом клубе «Ялкын» Кукморского района (с. Большой Кукмор, ул. Молодежная, д.1а) пройдет открытый турнир по самбо, посвященный 30-летию вывода Советских войск из Республики Афганистан.
Взвешивание и мандатная комиссия состоится с 8:00 до 9:00. Начало соревнований в 10.00.
Турнир проводится среди спортсменов:
2001-2002 г.р – 56-60 кг;
2003-2004 г.р. – 46, 50, 60 кг;
2005-2006 г.р. – 32,36, 42 кг;
2007-2008 г.р. – 28, 32, 36 кг.