В Кукморском районе пройдет открытый турнир по самбо

30 января 2019 13:27 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Соревнования посвящены 30-летию вывода Советских войск из Республики Афганистан

2 февраля в подростковом клубе «Ялкын» Кукморского района (с. Большой Кукмор, ул. Молодежная, д.1а) пройдет открытый турнир по самбо, посвященный 30-летию вывода Советских войск из Республики Афганистан.

Взвешивание и мандатная комиссия состоится с 8:00 до 9:00. Начало соревнований в 10.00.

Турнир проводится среди спортсменов:

2001-2002 г.р – 56-60 кг;

2003-2004 г.р. – 46, 50, 60 кг;

2005-2006 г.р. – 32,36, 42 кг;

2007-2008 г.р. – 28, 32, 36 кг.