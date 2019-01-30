В Казани пройдет первенство России по фехтованию среди кадетов

30 января 2019 17:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 6 по 13 февраля в Центре бокса и настольного тенниса г. Казани пройдет первенство России по фехтованию среди кадетов (до 18 лет).

Турнир пройдет по трем видам оружия: рапира, шпага и сабля, будет разыграно 12 комплектов наград в индивидуальном и командном первенстве.

Первенство проводится с целью популяризации фехтования в регионах России, повышения уровня мастерства молодых спортсменов, а также подготовки спортивного резерва для участия в международных соревнованиях.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие свыше тысячи спортсменов из более чем 40 регионов России.