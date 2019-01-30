На базе ГАУ РК «ЦСПСК» открыли Всероссийские соревнования по служебному двоеборью и лыжным гонкам

30 января 2019 17:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сегодня, 30 января, на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной состоялось открытие Всероссийских соревнований общества «Динамо» по служебному двоеборью и лыжным гонкам.

В соревнованиях участвует 28 команд-регионов России. Их представляют более 250 представителей региональных отделений и команды министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Российской Федерации.

Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников приветствовал участников на земле легендарных лыжников и отметил, что соревнования общества «Динамо» проходят на фоне блистательных выступлений российских спортсменов на мировой арене.

Удачи на лыжне спортсменам пожелали олимпийский чемпион Василий Рочев и трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова.

В первый соревновательный день соревнований по лыжным гонкам общества «Динамо» участников соревнований ждет индивидуальная гонка свободным стилем: женщины - 5 километров, мужчины - 15 километров.

Далее в программе лыжного соперничества гонки классическим стилем и командный спринт свободным стилем. Соревнования пройдут с период с 30 января по 1 февраля 2019 года на базе регионального Центра спортивной подготовки сборных команд Коми в Выльгорте Сыктывдинского района Коми.