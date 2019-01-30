Лыжные трассы ГАУ РК «ЦСПСК» будет обслуживать экспериментальный ратрак

30 января 2019 17:29 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Без техники ни одному человеку не по силам сделать десятки километров идеально гладкой лыжни. Поэтому лыжные трассы для тренировок и соревнований специалисты Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Коми много лет готовят с помощью снегоуплотнительных машин. В профессиональной среде их называют ратраками. В арсенале регионального ЦСПСК теперь четыре таких агрегата.

Опытный образец снегоуплотнительной машины РТ6 прибыл с завода ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» в конце января 2019 года. Техника является экспериментальной и еще не вышла в серийное производство.

«Мы получили экспериментальный образец снегоуплотнительной машины, в которой производитель постарался предусмотреть все функции для подготовки трасс для соревнований по лыжным гонкам. В рамках договора между ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» и ГАУ РК «ЦСПСК» техника передана на нашу базу на 12 месяцев для проведения ресурсных испытаний», - рассказал заместитель директора ГАУ РК «ЦСПСК», начальник отдела подготовки спортивных сборных команд и спортивного резерва Игорь Думин.



На протяжении года ратрак будет использоваться для подготовки лыжных трасс на РЛК имени Раисы Сметаниной в условиях эксплуатации на подъемах, а также при холодной погоде и на «тяжелом» снегу. Для обслуживания техники имеется гараж, с ратраками работают обученные специалисты. Более того, на РЛК имени Раисы Сметаниной проводятся десятки соревнований за зимний сезон, поэтому экспериментальная техника не будет стоять без дела. Оценить работу новинки можно будет уже в эту субботу, 2 февраля. Ратрак подготовит трассу для предстоящей «Лыжни России-2019». Напомним, главный старт 37-й Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки пройдет на РЛК имени Раисы Сметаниной в 12 часов.