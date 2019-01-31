Финалист проекта «Голос-дети» выступит на играх «Дети Азии»

31 января 2019 11:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Финалист 3 сезона телевизионного проекта «Голос-Дети» Данил Плужников выступит на первых зимних играх «Дети Азии». Он станет одним из почетных гостей международного мероприятия. Артист предложил спеть песни не только на спортобъектах, но и в местах проживания. Послушать певца можно будет и на площадке «Культурный парк», которая расположится у здания Правительства области.

На всех площадках игр запланирована большая культурно-развлекательная программа. Во время перерывов между соревнованиями будут выступать певцы, танцоры, ди-джеи, иллюзионисты, рекордсмены книги Гиннесса и другие творческие коллективы. Там же планируют проводить розыгрыши подарков от партнеров игр.

- Наша задача - оставить положительное впечатление о Южно-Сахалинске и Сахалине в целом. Везде в зонах размещения, а также спортивных площадках расположатся тематические фотозоны. Участники не смогут выехать за пределы областного центра, но увидят красоты острова на фотографиях. Туда мы поместили самые яркие туристические места области. Например, маяк Анива. А также к фото прикреплён QR-код, который ведет на сайт, где есть подробное описание этих мест, - рассказал начальник отдела спортивных мероприятий ОГАУ ФК «Сахалин» Алексей Никонов.

Отдельную программу разработали для мест проживания спортсменов. Каждый день там будут проходить различные интерактивы и концерты. Для участников игр подготовили мастер-классы, а также тренинги. В планах организаторов также ежедневно поздравлять именинников.

- Мастер-классы нацелены на то, чтобы познакомить участников с колоритом, культурой России и Сахалинской области. Они будут проходить по заявкам, чтобы ребята сами выбирали то, что им интереснее. Например, кто-то захочет создать русскую обрядовую куклу «Берегинью», а кто-то нарисовать символ игр «Дети Азии» 3D ручкой, - отметила специалист отдела спортивных мероприятий ОГАУ ФК «Сахалин» Юлия Сухарева. – А тренинговая программа разработана так, чтобы ребята познакомились и сплотились.

На некоторых площадках запланированы кинопоказы. В санатории «Синегорские минеральные воды» будут жить русскоязычные участники. Туда отправится киномобиль. Показы фильмов устроят и на базе УТЦ «Восток». На двух площадках представят кино о Сахалине, а также разных видах спорта.

Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года. В них примут участие больше 1300 спортсменов, 1000 волонтеров и 600 судей. Участники игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.

Церемония открытия игр «Дети Азии» состоится 9 февраля в 18:00 на стадионе «Спартак». Расписание спортивных состязаний опубликовано на официальном сайте игр «Дети Азии» https://sakhalin2019.org/novosti.html в разделе «Новости».