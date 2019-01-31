В Республике Марий Эл будет принята концепция подготовки спортивного резерва

31 января 2019 11:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Марийская республика

30 января 2019 года в зале заседаний Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл состоялось первое совещание рабочей группы по разработке Концепции подготовки спортивного резерва в Республике Марий Эл до 2025 года.

В состав рабочей группы вошли 15 человек, в том числе председатель - министр молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл Лидия Александровна Батюкова, руководители управления физической культуры и спорта и отдела подготовки спортивного резерва Минспорттуризма Республики Марий Эл Вера Николаевна Пронина и Светлана Вячеславовна Пуршева, специалисты Минспорттуризма и руководители подведомственных учреждений, представители органов исполнительной власти - заместитель министра здравоохранения Республики Марий Эл Татьяна Александровна Бастракова, заместитель министра внутренней политики, местного самоуправления и контроля Республики Марий Эл Владимир Валентинович Тарасов, начальник отдела воспитания и дополнительного образования Минобрнауки Республики Марий Эл Баланчук Ольга Евгеньевна, руководители структурных подразделений, отвечающих за развитие спорта в муниципальных образованиях Медведевском муниципальном районе (Александр Анатольевич Белоусов) и городском округе «город Йошкар-Ола» (Сергей Алексеевич Мухортов).

Рабочей группой будет решаться задача по разработке проекта концепции, призванной в дальнейшем всесторонне решать задачи подготовки спортивного резерва в республике, в том числе предусматривающей межведомственное и межуровневое взаимодействия при решении этих задач.

Протоколом совещания утвержден план-график по разработке концепции подготовки спортивного резерва в Республике Марий Эл до 2025 года. Предполагается что в течение 2 недель члены рабочей группы сформируют свои предложения и в течение месяца проект распоряжения Правительства Республики Марий Эл будет внесен на рассмотрение в Правительство Республики Марий Эл.

*Напоминаем, что 17 октября 2018 г. Правительство Российской Федерации распоряжением от № 2245-р утвердило Концепцию подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года.

Протоколом совещания по вопросу внедрения основных направлений концепции от 17 декабря 2018 г. предусмотрено принятие региональных концепций подготовки спортивного резерва в 1 квартале 2019 года.