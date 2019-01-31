Перечень базовых видов спорта Республики Марий Эл может быть дополнен

31 января 2019 11:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Марийская республика

28 января в Министерстве молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл состоялось совещание с участием директоров спортивных школ и училища олимпийского резерва, а так же членов общественного совета на котором было принято решение о направлении заявок на рассмотрение комиссии Минспорта России для включения видов спорта «спортивный туризм», «спорт глухих» и «гребля на байдарках и каноэ» в перечень базовых.

В целях принятия объективного решения были заслушаны руководитель федерации спортивного туризма Ю.В.Калаев и директор ГБУ Республики Марий Эл «Спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва» К.И.Печенин, рассказавшие о спортивных достижениях по спортивному туризму и по спорту глухих, планах работы и перспективах развития данных видов спорта в республике, директор ГБУ Республики Марий Эл «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва» о результатах по гребле на байдарках и каноэ.

По итогам совещания было подготовлено ходатайство министерства, которое вместе с пакетом документов по каждому из видов спорта, сформированном соответствующими федерациями и заинтересованными учреждениями, направлено в Минспорт России. Так же в протокол совещания было внесено предложение федерациям по спортивной борьбе и дзюдо в течение 2019 года принять все возможные меры, чтобы к концу года все критерии, установленные Минспортом России для признания видов спорта базовыми, были выполнены и эти виды спорта так же могли быть представлены к рассмотрению комиссией.

Напомним, что перечень базовых видов спорта утверждается Министерством спорта Российской Федерации на 4 года. В течение этого периода по ходатайству региональных органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта в перечень могут быть внесены изменения, в том числе перечень видов спорта может быть дополнен, при условии соответствия вида спорта критериям, установленным приказом Минспорта России от 25 июня 2018г. № 592 «О порядке утверждения перечня базовых видов спорта» и принятия соответствующего решения комиссией Минспорта России.