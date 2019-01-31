Массовые соревнования «Лед надежды нашей» состоятся 16 февраля

31 января 2019 11:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

В связи с надвигающимися морозами массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» переносятся на 16 февраля.

Состязания проходят в разных регионах страны, и Бурятия не исключение. 16 февраля на каток Центрального стадиона приглашают учащихся общеобразовательных организаций на любых моделях коньков.

Соревнования проводятся по следующим группам:

1 группа – учащиеся с 1-ого по 2-ой классы (мальчики и девочки);

2 группа – учащиеся с 3-ого по 5-ый класс (мальчики и девочки);

3 группа – учащиеся с 6-ого по 8-ой класс (юноши и девушки);

4 группа – учащиеся с 9-ого по 11-ый класс (юноши и девушки).

Для первой и второй групп дистанция забега составляет 50 метров, для остальных – 100 метров.

Участники, занявшие с I по III места в каждой группе на всех дистанциях соревнований, награждаются медалями и дипломами Минспорта России.