В трех городах области состоятся массовые соревнования «Лед надежды нашей»

31 января 2019 11:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

2 февраля 2019 года в Челябинской области состоятся традиционные соревнования по конькобежному спорту – открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».

Традиционные соревнования «Лед надежды нашей» в этом году проводятся в 32 субъектах Российской Федерации. В Челябинской области на ледовые дорожки соревнований «Лед надежды нашей» выйдут более 500 любителей спорта и здорового образа жизни Южного Урала. Соревнования пройдут на дистанциях 50 и 100 метров в 6 возрастных группах.

В этом году данное мероприятие пройдет в трех городах:

– г. Магнитогорск, ледовый каток Экопарка (ул. Лесопарковая, д. 1), ледовый каток «Центральный» (ул. Набережная, д. 7), ледовый каток МУ «Спортивная школа №3» (ул. Карла Маркса, д. 164/3), ледовый каток МБУ СК «Ровесник» (ул. Советская, д.156)

– г. Златоуст, конькобежный стадион ФОК «Таганай», (г. Златоуст, пр. Мира, д. 45);

– г. Челябинск, стадион «Инга» (г. Челябинск, ул. Худякова, д. 24а)

Официальная церемония открытия в городе Челябинске состоится в 12.30 часов, начало соревнований в 13.00 часов.