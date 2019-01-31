Юные фигуристы Республики Коми отличились на зональных соревнованиях в Тульской области - Советский спорт
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31 января 2019 12:18Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Юные фигуристы Республики Коми отличились на зональных соревнованиях в Тульской области

Фигуристы Республики Коми успешно выступили на зональных соревнованиях первенства России по фигурному катанию на коньках (младший возраст). Турнир прошёл в Алексине Тульской области с 26 по 30 января.

Как сообщила президент федерации фигурного катания Республики Коми Ирина Иванова, судьи отметили программу сыктывкарца Даниила Лужецкого. Занимается спортсмен под руководством Людмилы Карповой.

«Даниил Лужецкий показал красивую программу. Это отметили многие судьи. По итогам он занял четвертое место и отобрался на финал первенства России», - рассказала Ирина Иванова.

В 20 сильнейших попала фигуристка Мария Пошеченкова из Сосногорска. Свой дебют на зональных стартах отметили сыктывкарка Юлия Сивкова и ухтинец Степан Цгоев.

Финальные состязания пройдут в Твери с 14 по 18 марта.

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