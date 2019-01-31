Чебаркульский «Молот» - победитель хоккейного турнира «Золотая шайба»

31 января 2019 12:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

30 января в Чебаркуле завершились областные финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди сельских команд юношей 2006-2007 гг. р., в которых приняли участие 8 команд.

По итогам групповой стадии в финальный этап пробились 4 команды: ХК «Молот» (Чебаркульский городской округ), ХК «Юность» (Кусинский муниципальный район), ХК «ДЮСШ-Коркино» (Коркинский муниципальный район) и ХК «Надежда» (Чебаркульский муниципальный район).

По итогам финального этапа, где команды в играх по круговой системе между собой, определили победителя и призеров соревнований:

1 место – ХК «Молот», Чебаркульский городской округ;

2 место – ХК «Юность», Кусинский муниципальный район;

3 место – ХК «ДЮСШ-Коркино», Коркинский муниципальный район.

Одержав победу в областных соревнованиях, хоккейная команда «Молот» завоевала право представлять Челябинскую область на Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Вологодской области с 7 по 14 февраля 2019 года.