Студент ЮУрГУ Артем Мальцев завоевал золото Кубка мира по лыжным гонкам

31 января 2019 12:21 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

Российская команда по лыжным гонкам впервые за пять лет завоевала золото эстафеты на Кубке мира. Вклад в командный успех внес и студент челябинского ЮУрГУ Артем Мальцев.

Гонка проходила в сложных погодных условиях – практически в снежном буране. Но это не помешало обоим нашим командам взять у норвежцев убедительный реванш за поражение на старте сезона, случившееся в этапе Кубка мира в Бейтостолене. Хотя наши конкуренты выступали в этой гонке не своим сильнейшим составом – из золотой олимпийской четверки на старт не вышли Йоханнес Клебо и Мартин Сундбю.

Первая и вторая российские команды лидировали всю гонку и на последнем этапе выясняли, кто сильнее, словно на чемпионате России. К всеобщему удивлению, финишер нашей второй сборной Артем Мальцев оказался быстрее чемпиона мира Серея Устюгова. Для него этот этап стал первым после «Тур де ски». Сергей был четвертым в дистанционной гонке на 15 км свободным стилем и, возможно, сил на финальный этап эстафеты ему не хватило. Во всяком случае, Устюгов дал Артему Мальцеву возможность убежать от него задолго до финиша. Как бы то ни было, у России – первое золото в эстафетах с декабря 2013 года.

- Мы все очень рады за Артема, - говорит директор физкультурно-спортивного клуба ЮУрГУ Альберт Аминов. – Он уже 6-й год получает образование в нашем вузе и своей победой на этапе Кубка мира принес славу не только ЮУрГУ, но и всей Челябинской области. Наш вуз дает возможность таким одаренным спортсменам не только получать хорошее образование, но и заниматься любимым делом. Надеюсь, что это далеко не последний успех нашего студента и мы будем рады его новым победам.

Кубок мира. Мужчины.

Эстафета 4 х 7,5 км

1. Россия-2 (Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов, Артем Мальцев) – 1:17.53,2

2. Россия-1 (Андрей Ларьков, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов) – отставание 20,8

3. Норвегия (Ханс Кристер Холунн, Дидрик Тонсет, Шур Рете, Симен Крюгер) – 35,8

4. Финляндия (Пертту Хюваринен, Иво Нисканен, Лари Лехтонен, Матти Хейккинен) – 56,4

5. Швеция-1 (Калле Хальфварссон, Даниэль Рикардссон, Йенс Бурман, Виктор Торн) – 1.39,6

6. Франция-1 (Жан-Марк Гайар, Морис Манифика, Клеман Парис, Ришар Жув) – 1.41,0