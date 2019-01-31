Благотворительный семинар по тхэквондо в поддержку Екатерины Шенкнехт

31 января 2019 12:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Челябинская область

3 февраля 2019 года во Дворце спорта «Динамо» состоится благотворительный семинар по олимпийскому тхэквондо под руководством ведущих южноуральских спортсменов.

Лучшие тхэквондисты России и мира, воспитанники школ тхэквондо Южного Урала совместно с Челябинской областной федерацией тхэквондо проявили инициативу организации крупного семинара в поддержку воспитанницы челябинской спортивной школы «Корё» Екатерины Шенкнехт, которая борется со страшной болезнью. Чемпионы Европы и мира, обладатели наград самых статусных международных турниров решили поделиться опытом с юными спортсменами, тем самым организовав сбор средств на лечение Кати, которой несколько месяцев назад диагностировали онкологическое заболевание.

Ведущими семинара станут сразу 4 титулованных спортсмена Челябинска по тхэквондо. Это Татьяна Кудашова – Заслуженный мастер спорта, серебряный призер чемпионата мира-2017, чемпионка Европы-2018; Ольга Иванова – Заслуженный мастер спорта, чемпионка мира-2013, чемпионка Европы 2017 года; Константин Минин – мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы 2016 года, серебряный призер командного чемпионата мира-2017; Вячеслав Минин – мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Европы 2018 года, победитель командного кубка мира 2016 года.

Стоимость участия в семинаре для юных тхэквондистов – 500 руб. Все вырученные средства будут переданы семье Екатерины Шенкнехт и направлены на лечение девушки.

Так ведущие семинара обратились к спортсменам Челябинской областной федерации тхэквондо в социальных сетях:

«Уважаемые спортсмены, тренеры, родители, а также все причастные к нашему виду спорта люди! Все мы можем сделать одно большое доброе дело! Мы, Иванова Ольга, Кудашова Татьяна и братья Минины организуем для юных тхэквондистов семинар, целью которого будет сбор средств для лечения и реабилитации Екатерины Шенкнехт, которая столкнулась с очень серьёзным заболеванием. В ходе этого семинара дети приобретут колоссальный опыт, тренируясь с членами сборной России, неоднократными призерами и чемпионами всевозможных международных соревнований, узнают много новых приемов и некоторые секреты, которые помогут им на соревнованиях, а также поучаствуют в увлекательной лотерее с призами, смогут задать свои вопросы чемпионам».

Напомним, что в 2018 году стало известно о страшном диагнозе «Неходжинская лимфома 3 стадии» Екатерины Шенкнехт, кандидата в мастера спорта по тхэквондо, призера и победителя Всероссийских соревнований, прошедшей отбор на первенство Европы. Спортсменка прошла несколько этапов лечения в Челябинске, но после того, как ей исполнилось 18 лет, в детской онкологической больнице проходить лечение она уже не могла. Сейчас Катя начинает 4-й блок химиотерапии в клинике Санкт-Петербурга. Для продолжения лечения необходимы дополнительные средства.

На сегодняшний день заявки на участие в благотворительном семинаре подели порядка 300 воспитанников школ тхэквондо Челябинской области.

Семинар начинается 3 февраля в воскресенье в 11.30 во Дворце спорта «Динамо» (Коммуны 98). Звоните по всем вопросам: 8-908-5-758-758 Анна Тябина.