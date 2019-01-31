31 января 2019 13:07 Источник: «Советский спорт» Регион: Смоленская область

В г. Смоленске 30 января 2019 года в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение» стартовал региональный финальный этап по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу».

В соревнованиях приняли участие команды победительницы межмуниципального этапа, которые соревновались в старшей возрастной группе 2003-2004 г.р.

Победителями и призерами среди стали:

1-е место – МБОУ «СШ № 2» г. Починока;

2-е место – МБОУ «СОШ №1» г. Сафонова;

3-е место – МБОУ «СШ № 30 имени С.А. Железнова» г. Смоленска;

4-е место – МБОУ «Хиславичская СШ» пгт. Хиславичи.

Победители региональных финальных соревнований примут участие в соревнованиях Центрального федерального округа России в городе Фрязино (Московская область) в марте 2019 года.