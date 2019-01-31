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31 января 2019 14:26Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

На «Красной звезде» пройдет День зимних видов спорта

Посетителей ждут различные конкурсы, викторины, мини-турниры и автографы от титулованных спортсменов.

Ставший уже традиционным День зимних видов спорта, который отмечается в России с 2015 года, пройдет 10 февраля на территории СК «Красная звезда» (ул. Масленникова, 142).

Программа мероприятия, которое стартует в 12:00, позволит любителям зимних видов спорта погрузиться в атмосферу активного времяпрепровождения на свежем воздухе, а также вспомнить об олимпийских атрибутах – все желающие смогут сфотографироваться с Олимпийским факелом, чашей Олимпийского огня и с талисманами Игр 2014 года.

Одной из центральных площадок Дня зимних видов спорта станет огромный открытый каток стадиона, где все желающие смогут бесплатно выйти на лед и кататься, сколько душе угодно (инвентарь нужно взять с собой!). Кроме того, на льду будут находиться инструкторы, которые бесплатно обучат всех желающих премудростям катания.

Вместе с омичами провести этот день планируют титулованные омские спортсмены – двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, серебряный призер Олимпийских игр в Сочи по биатлону Яна Романова и двукратная чемпионка мира по биатлону Елена Бацевич. Последние возле биатлонного стенда будут делиться своими секретами мастерства с молодыми спортсменами.

Свои турниры проведут и представители «неолимпийских видов спорта». Так, организаторы наградят лучшие команды в мини-футболе на снегу и тех, кто дальше всех скатится с горки на тюбинге, кто дальше метнет валенок и ответит на каверзные вопросы олимпийской викторины.

Неподалеку организует площадку хоккейный клуб «Авангард», который проведет для омичей спортивные командные эстафеты, развлекательные конкурсы, состязания на меткость, равновесие, скорость и так далее. Федерация фигурного катания на коньках представит зрителям постановку ледового театра «Сибирский сказ».

Таким образом, взрослые и дети получат не только удовольствие, но и памятные сувениры от Олимпийского комитета России за победу в различных конкурсах, а также сладкие призы. Кроме того, у омичей останутся новые навыки, фото с чемпионами и призерами Олимпиад.

Программа мероприятия рассчитана до 15:00, однако вплоть до 21:00 все желающие смогут остаться на массовые катания.

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