В Сыктывкаре состоится Чемпионат Республики Коми по пулевой стрельбе

31 января 2019 14:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

С 2 по 3 февраля в тире сыктывкарского медицинского колледжа имени Ивана Морозова пройдёт чемпионат по пулевой стрельбе из пневматического оружия в зачёт круглогодичной Спартакиады. Свои заявки уже подали представители шести муниципалитетов региона.

Главный судья Елена Жакова сообщила, что лидерство будут оспаривать спортсмены Сыктывкара, Печоры, Воркуты, Койгородского, Сысольского и Усть-Куломского районов.

«В чемпионате могут участвовать стрелки не ниже второго спортивного разряда. За призовые места поборются наши лидеры Екатерина Паршукова, Елизавета Сысоева, Ирина Кожухова», - отметила Елена Жакова.

Для спортсменов Республики Коми чемпионат станет проверочным перед всероссийскими стартами в Ижевске. По окончанию турнира сборная региона отправится в Ижевск на чемпионат России (личный) по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия.